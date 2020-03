Koehler “vive mal” com filho do presidente

João Rafael Koehler continua a não assumir a candidatura às eleições de dia 18 de abril, mas, em entrevista à SIC Notícias, teceu duras críticas à atual gestão e, em especial, à presença de Alexandre Pinto da Costa em muitos negócios da SAD.

"Vivo muito mal com o facto de o meu clube ter o filho do presidente como um dos principais agentes com quem trabalha. É nepotismo, é uma situação que faz lembrar a de Isabel dos Santos. Esta questão da transparência tem de ser resolvida", atirou o empresário, voltando a lamentar a situação financeira do clube: "Sou contribuinte ativo do clube e ajudo quando precisa. É o momento de discutir o clube. Esta situação é a mais difícil da história do clube, as pessoas têm de perceber isso. Alguém vai ter de pagar as contas. O FC Porto gasta sempre mais dinheiro do que aquele que tem e a dívida está a agravar-se. Corremos o risco de se chegar a outubro ou novembro e a UEFA dizer que não podemos competir."