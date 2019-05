Krasnodar no caminho para a Champions

Já se conhece mais um possível adversário do FC Porto na 3ª pré-eliminatória da Champions. O Krasnodar ficou no 3º lugar do campeonato russo e surge, assim, como mais um dos eventuais obstáculos dos dragões até à desejada presença na fase de grupos da mais importante competição de clubes da UEFA.





Os russos juntam-se, assim, ao Club Brugge, 2º classificado da liga belga, um oponente que já estava identificado há duas semanas. Na via dos ‘não campeões’ há ainda a decidir dois participantes naquela eliminatória, sendo que os preferidos a passarem a esta fase vindos da anterior serão o PSV Eindhoven, da Holanda, e o Olympiacos, da Grécia.O FC Porto será cabeça de série nesta fase da prova, lado a lado com Dínamo Kiev (Ucrânia), Lyon (França) e, muito provavelmente, o Basileia (Suíça).