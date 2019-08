Kristian Dobrev reforça os sub-19 do FC Porto

Kristian Dobrev foi oficializado como reforço dos sub-19 do FC Porto, esta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo próprio clube azul e branco, no site oficial, através de uma nota na qual se dá conta de que o extremo búlgaro chega por empréstimo do Botev Plovdiv, num negócio que contempla opção de compra.





Membro integrante do plantel principal do emblema da 1.ª Liga da Bulgária há duas temporadas, Dobrev preparava-se para cumprir a terceira época seguida no escalão sénior do clube, mas acabou por rumar ao Dragão.Pela formação principal do Botev Plovdiv, o dianteiro realizou 35 partidas e marcou um golo.