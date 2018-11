Lançamento contestado no golo de soares

Foi o momento de maior contestação a uma decisão de Artur Soares Dias por parte de qualquer dos treinadores. Poucos segundos depois de a cabeçada vitoriosa de Soares ter entrado na baliza de Tiago Sá, Abel Ferreira correu na direção do 4º árbitro, Manuel Oliveira, e chamou a atenção do mesmo para o lançamento lateral efetuado por Corona no início do lance.

Dando conta do seu argumento através de gestos, o técnico arsenalista insistiu na ideia de um lançamento incorreto por parte do mexicano. Pelo que se percebeu, Abel Ferreira alegou que Corona arremessou a bola incorretamente, não fazendo qualquer menção ao posicionamento dos pés do jogador portista.

Quanto a Sérgio Conceição, o seu maior protesto aconteceu quando Hernâni, condicionado na sua ação por Sequeira, acabou por ver o juiz assinalar uma falta sua sobre o lateral do Sp. Braga.