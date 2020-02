Lanús apresenta queixa contra o FC Porto na FIFA

O Lanús apresentou queixa na FIFA contra o FC Porto, devido ao alegado incumprimento do pagamento do mecanismo de solidariedade relativo à transferência de Agustín Marchesín do América do México para os dragões, no último verão.





De acordo com o diário 'Ólé', o clube argentino reclama uma verba a rondar os 187 mil euros, valor a ser pago em quatro parcelas. Segundo a mesma notícia, os portistas não pagaram nenhuma delas, pelo que o Lanús perdeu a paciência e decidiu avançar de imediato para as instâncias internacionais.