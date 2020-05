Lateral-direito Fernando na órbita

Fernando Costanza, lateral-direito que pertence aos quadros do Botafogo, foi colocado na órbita do FC Porto pelo site brasileiro 'Esportenewsmundo'. Trata-se de um jogador jovem, com apenas 21 anos, e com vários anos de ligação ao emblema carioca, tendo apenas saído durante parte da temporada 2018/19 para competir no futebol francês, mais concretamente na equipa B do Lille.

A referida fonte indica que Fernando Costanza tem contrato com o Botafogo até ao final deste ano civil, mas o processo de renovação tem vindo a arrastar-se ao longo do tempo, e aponta ainda que estão em curso contactos com o FC Porto e o Lille.

Contudo, o Esportenewsmundo não descarta a continuidade de Fernando no Botafogo, já que voltará a haver diálogo entre os seus representantes e os dirigentes do emblema do Rio de Janeiro.