Layún: «A raça que vocês têm vai ser importante»

Miguel Layún, lateral-direito que passou pelo FC Porto entre 2015 e 2018, está a viver a atual crise pandémica no seu país natal, o México, onde representa o Monterrey. Em declarações à 'FC Porto Tv', Layún contou como tem passado o tempo, vincou o impacto físico dos treinos domiciliários e deixou uma curiosa certeza sobre o povo português.





"Espero que estejam todos bem, isso é o mais importante agora. Há que ter cuidado com o que fazemos, com a família. Vamos sair mais fortes disto, acredito nisso. A raça que têm os portugeses será importante. Em Portugal percebi que vocês têm muita raça. Obrigado, força para todos! Obrigado por se lembrarem de mim, eu também me lembro de vocês. Força FC Porto!", disse o lateral.A Covid-19 não só colocou em suspenso o futebol, como trocou as voltas aos seus planos para férias, que passavam pela cidade Invicta. "Não tenho nada de mal a dizer do FC Porto. Gosto muito das pessoas… Já tinha falado com a minha mulher para fazermos uma viagem ao Porto, ficarmos aí uma semana a reencontrar as amizades que fizemos, e viajar por Espanha e Itália. Estivemos perto de comprar os bilhetes...", referiu Layún, que saiu de casa pela primeira vez em muito tempo esta semana, em Moterrey, e não ficou assim tão tranquilo: "Vi muito movimento, foi difícil ver isso. Lojas fechadas, tudo fechado, mas muitas pessoas na rua, muito movimento. Pensei que ia ser impactante, mas ver o contrário foi um pouco chocante."Sobre o trabalho que tem feito em casa, o defesa nota as diferenças para um regime de treino normal e destaca o lado positivo. "Temos uma perda física importante. Não fazes sprints de 80 metros, fazes de 5 ou 10 metros. É diferente… Estou a aproveitar para estar com a família, com os meus filhos. Quando há competição estamos sempre a viajar, às vezes quando voltámos a casa eles já fazem coisas diferentes. Então agora consigo acompanhar todas as etapas de aprendizagem e isso é bom", concluiu.