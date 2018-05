Enquanto o Sevilha não anuncia o novo treinador, e como consequência não são tomadas decisões relativas à definição do plantel, Miguel Layún não sabe o que lhe reserva o futuro. Pela parte que lhe toca, o defesa, de 29 anos, insiste na ideia de que quer transferir-se para o clube espanhol a título definitivo."Esta época foi uma experiência muito positiva. Deus queira que as coisas se concretizem para continuar no Sevilha no próximo ano e noutros mais. Resta aguardar. Já expressei a minha vontade de continuar, fico agora dependente das novidades por parte das pessoas que tomam as decisões", revelou o mexicano, em declarações ao ‘Goal’, ele que está ao serviço da seleção.