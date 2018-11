Lazio define Brahimi como prioritário

Brahimi foi definido pela Lazio como alvo prioritário. As notícias do interesse dos biancocelesti no extremo argelino não são de agora, mas a aproximação do mercado de inverno faz gerar ainda maior efervescência em torno de um jogador que se torna muito mais atrativo por se encontrar em final de contrato.

A concorrência por Brahimi existe, é muito forte, e precisamente por isso a Lazio, segundo relatam os media italianos, tem consciência de que precisa de fechar o dossiê rapidamente para garantir o jogador. Mesmo que isso não signifique uma mudança imediata em janeiro, dado que o FC Porto pretende mantê-lo até final da temporada ao seu serviço, o facto de a partir da entrada em 2019 já poder comprometer-se oficialmente por outro emblema obriga a Lazio a comprovar a sua vontade de fazer uma aposta forte num jogador que agrada particularmente a Simone Inzaghi.

Por exemplo, o West Ham colocou 30 milhões de euros sobre a mesa já após o termo do defeso, mas Brahimi conversou com Sérgio Conceição e optou por ficar no FC Porto mais uma temporada. Com o passe na mão, o internacional argelino tem condições para negociar uma transferência muito benéfica do ponto de vista financeiro, tendo não apenas o salário inflacionado, como recebendo um prémio de assinatura muito superior ao que lhe tocaria no caso de uma operação que envolvesse dois clubes.

Apesar de ter de pagar 6,5 milhões de euros à Doyen por ter decidido ficar com Brahimi até ao vínculo se esgotar, a SAD azul e branca, que apenas detém 50% do passe, não permite a sua saída.