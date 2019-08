Leganés quer levar Chidozie

Sem espaço nas opções de Sérgio Conceição, o defesa central Chidozie poderá voltar a ser emprestado pelos dragões, tal como sucedeu nas duas últimas temporadas, e ao que parece interessados não lhe faltam. De Espanha, segundo o 'AS', há o interesse do Leganés, ao passo que de França surge também o Nantes como estando de olho no jogador.De acordo com o mesmo jornal, Leganés e FC Porto já terão mesmo iniciado negociações tendo em vista esta operação, com os dragões a estarem alegadamente a exigir uma verba compensatória pela cedência - o valor não foi revelado.Chidozie, lembre-se, atuou na temporada passada por empréstimo nos turcos do Çaykur Rizespor.