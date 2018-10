Leilão por Herrera em marcha

Entre Itália e Inglaterra começam a perfilar-se os clubes interessados na contratação de Héctor Herrera. Segundo o jornal ‘Corriere dello Sport’, a Roma está na dianteira para garantir o médio do FC Porto já em janeiro, por um valor a rondar os 10 milhões de euros, com o diretor desportivo Monchi a assumir a condução de todo o processo.

No entanto, o emblema da capital italiana tem concorrência de respeito. O Inter Milão também segue de perto as movimentações do mexicano, de 28 anos, e em Inglaterra é apontado o interesse do Arsenal, Watford e Crystal Palace. Este último esteve no Dragão a ver o jogo frente ao Feirense, mas só teve oportunidade de tirar notas de Herrera na segunda parte, uma vez que foi a primeira vez esta época que o jogador não integrou as opções iniciais de Sérgio Conceição.