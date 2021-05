Lesão afasta Zaidu da seleção nigeriana

Zaidu foi dispensado da seleção nigeriana, que defronta os Camarões, em jogo particular, no próximo dia 4 de junho, na Áustria.





O lateral-esquerdo do FC Porto debate-se com os mesmos problemas musculares que o afastaram dos últimos jogos dos dragões na época, pelo que o selecionador do seu país optou por mandá-lo mais cedo para férias.