Lesão de Perin afastou hipótese para o FC Porto

Surgiram várias referências ao envolvimento do FC Porto numa suposta corrida a Perin. Todavia, e mesmo estando consciente das condições de um eventual negócio e do que seria necessário para ganhar a corrida aos outros interessados, os dragões nunca definiram o suplente de Juventus como um objetivo precisamente pelas dúvidas em torno da condição física do guardião.





As informações que foram veiculadas aos portistas apontavam para uma recuperação plena apenas em outubro, o que arrumou a questão.