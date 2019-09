Lesão de Romário Baró provocou alarido no túnel do Dragão

O jogo de ontem ficou marcado pela lesão de Romário Baró. O jovem médio dos dragões, após uma entrada de Fábio Cardoso, saiu de maca e a chorar, tendo sofrido um traumatismo direto no tornozelo direito com entorse.

O lance provocou alguns nervos após o fim do jogo, chegando a haver uma troca de palavras acalorada à entrada do túnel, nomeadamente entre João Henriques, técnico do Santa Clara, e Luís Gonçalves, dirigente portista, enquanto os protagonistas esperavam pela habitual flash interview. "Não se passou nada de especial. São coisas do futebol, com ânimos mais exaltados, nervos à flor da pele, nada que se deva relevar. Importante foi o que se passou dentro de campo", disse João Henriques na conferência de imprensa.





O treinador do Santa Clara fez questão de ilibar Fábio Cardoso do sucedido, saindo em defesa do seu capitão: "O Fábio Cardoso é um jogador guerreiro e um profissional fantástico. Nunca, em circunstância alguma, provocaria uma lesão propositadamente. É um dos melhores centrais portugueses desta nova geração, um jogador muito viril a jogar e que coloca essa impetuosidade em todos os lances."