Lesão na grade costal trava Marchesín

Agustin Marchesín é baixa de última hora no FC Porto para a receção ao Marítimo. O guardião argentino sofreu uma contusão na grade costal, esta quinta-feira, o que o coloca de fora do jogo com os insulares.





A informação foi adiantada pelo FC Porto, na habitual nota emitida após os treinos diários. O nome do guarda-redes surge agora no boletim clínico, juntamente com Marcano (tratamento e ginásio), Mbaye (tratamento). Cláudio Ramos (treino integrado condicionado), Evanilson (treino condicionado e ginásio).