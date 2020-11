Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lesão no pé deixa Pepe em dúvida para jogo com o Marselha Ontem, só esteve na parte inicial do treino. Conceição não escondeu a preocupação





/fotosgeral/Fotos/2-36850105 (7651090) (Milenium)

• Foto: josé gageiro / movephoto