Liam Gallagher: «Porto, sou eu, o rapaz da ‘Wonderwall’, deixa-me entrar»

Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis, é um dos mais carismáticos adeptos do Man. City, que vai jogar no Porto um dos encontros mais importantes da sua história. Ora, o artista inglês quer, naturalmente, estar entre os 12 mil adeptos que vão poder assistir à final da Champions nas bancadas do Dragão e recorreu ao Twitter para o conseguir.





"Porto, sou eu, o rapaz da ‘Wonderwall’ [uma das mais conhecidas músicas dos Oasis], deixa-me entrar", escreveu, recebendo depois uma resposta do clube azul e branco: "Man. City, queremo-lo na nossa casa. Podes ajudar? Obrigado pela ‘Wonderwall’, Liam Gallagher."