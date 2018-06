A gozar férias no seu país natal, Alex Telles não deixa de pensar no futebol, e desta vez fê-lo com mestria. Correspondendo ao convite de um youtuber brasileiro, ‘O Boleiro’, o lateral-esquerdo aceitou protagonizar uma competição de livres diretos com o seu anfitrião. E venceu.

Em duas séries de três livre diretos para cada um dos concorrentes, Alex Telles venceu ambas, por 3-0 e 2-0, respetivamente. Na primeira série o portista mostrou tanta pontaria que as suas duas cobranças iniciais tocaram mesmo na parte interior dos ferros antes de chegarem às redes. Ao longo do desafio, Alex Telles foi respondendo a algumas perguntas e, entre outros temas, abordou a conquista do campeonato nacional.

Continuar a ler

"Graças a Deus conseguimos. Já estávamos há quatro anos sem ganhar o título... Fiquei muito feliz por vir de férias com o título, foi muito bom!", disse, revelando também as sensações que o hino da Champions lhe desperta: "É uma grande sensação. Chegar a esse nível depois de tanto trabalho é muito bom."

Autor: André Monteiro