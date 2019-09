Líder dos Super Dragões criticado após alegados insultos racistas no FC Porto-Young Boys

Golo do Young Boys! Marcam os suíços, empatando o jogo com os dragões, através de um penálti marcado por N'Same. pic.twitter.com/BBk5ipd3YN — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 19, 2019

Hier à Porto, on a nettement entendu le capo des ultras du FC Porto hurler 2 fois dans son micro « macaco! » (singe) au moment où Jean-Pierre Nsamé tire son penalty. Des sanctions seront-elles prises par le club contre cet individu ou par l’UEFA contre le club? Dites-moi que oui. — David Lemos (@davidlemos) September 20, 2019

O líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, está a ser alvo de críticas nas redes sociais depois de ter alegadamente lançado insultos racistas contra um jogador do Young Boys, no jogo desta quinta-feira a contar para a Liga Europa Segundo o Correio da Manhã, num tweet divulgado pela Sport TV é possível ouvir o membro da claque portista a proferir várias ofensas ao jogador que se preparava para bater um penálti contra os dragões, Nsamé.Numa altura em que a FIFA e a UEFA decretaram tolerância zero contra o racismo nas suas provas, o FC Porto pode arriscar uma pesada sanção nas competições europeias.Um jornalista suíço já deu conta da ocorrência na sua conta oficial do Twitter: