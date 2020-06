Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, deixou uma mensagem nas redes sociais manifestando toda a sua tristeza pela derrota do FC Porto em Famalicão, mas assegurou que o apoio da claque no próximo jogo, em casa, com o Marítimo, será maior.





"Triste, doente e sem dormir! Mas desistir nunca fez parte do nosso ADN! Quarta feira o apoio será igual ou maior!", escreveu no InstagramRecorde-se que, não obstante os jogos serem disputados à porta fechada, a claque esteve ontem à noite no exterior do estádio, em Famalicão, a apoiar a equipa.