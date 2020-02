Líder dos Super Dragões e a ida de Paulo Gonçalves à Luz: «Portugal é um país de faz de conta»

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, comentou no Instagram a foto que ontem circulava nas redes sociais e que mostrava Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, no Estádio da Luz.





"Portugal é um país de faz de conta e vamos continuar a fazer de conta que Paulo Gonçalves agiu e continua a agir por sua conta e risco", escreveu Madureira, partilhando também a referida foto.o agora empresário,para o jogo de hoje, no Dragão, entre o FC Porto e o Benfica."O diretor de comunicação do Sport Lisboa e Benfica com o ex-diretor jurídico do Sport Lisboa e Benfica e atual arguido de quase todos os crimes lesa pátria que o Ministério Público teima em empurrar para a gaveta. A foto não é de há 3 anos, é de hoje. Portugal é um país de faz de conta, e vamos continuar a fazer de conta que Paulo Gonçalves agiu e continua a agir por sua conta e risco."