Líder dos Super Dragões e o lance de Taarabt em Portimão: «Prendam-nos a todos»

O lance que envolveu Taarabt na área do Portimonense (empate a 2 golos) já motivou esta quinta-feira críticas por parte do FC Porto na newsletter Dragões Diário. Mas não foi só o clube a tomar essa posição. Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, partilhou no Instagram um vídeo e escreveu: "Prendam-nos a todos". A mensagem tem como destinatários Carlos Xistra e Bruno Esteves.





Ver esta publicação no Instagram Xistra/Bruno Esteves Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 11 de Jun, 2020 às 2:57 PDT

Já o FC Porto, questionou na newsletter : "A crise que resultava de apenas uma vitória nos nove jogos anteriores, e que ontem se prolongou para uma vitória em dez encontros, apesar dos recorrentes benefícios da arbitragem – a propósito, como é que o videoárbitro Bruno Esteves não viu uma mão de Taarabt na área em Portimão? Pior: como é que Bruno Esteves, que deixou de ser árbitro de campo por ser incompetente, que é um videoárbitro incompetente, que tem o passado que tem e que tem as ligações ao Benfica que tem, pode continuar a participar em jogos do clube de Vieira? Ou será que o que toda a gente vê como incompetência, sobretudo nos jogos do Benfica, é afinal 'competência' e o motivo para continuar a fazer o que faz?".