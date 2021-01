Liga atribuiu golo do FC Porto no clássico com o Benfica a Marega

A Liga Portugal atribuiu o golo marcado pelo FC Porto ao Benfica ao maliano Moussa Marega, depois de inicialmente o ter creditado a Mehdi Taremi. No lance em questão, o avançado iraniano disparou no coração da área e pelo meio o esférico ressaltou no pé do maliano antes de bater Vlachodimos.





Desta forma, Marega passa a ter 6 golos na Liga NOS, os mesmos que Taremi tinha no arranque da jornada 14.