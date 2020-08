Liga destaca "carreira brilhante" de Iker Casillas

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) destacou esta terça-feira a "carreira brilhante" do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que oficializou o final da carreira de futebolista após cinco anos no FC Porto.

"Obrigado San Iker por uma carreira brilhante. O prazer foi todo nosso", publicou o organismo nas redes sociais, juntamente com uma foto do guardião com uma camisola dos dragões.

Por seu lado, o FC Porto assinalou o final da carreira do espanhol com um vídeo de quase dois minutos nas redes sociais, em que mostra as suas melhores defesas pelo clube e sua participação em vários momentos da festa do título nacional de 2017/18.

"Para sempre um de nós", lê-se no Twitter dos campeões nacionais.

No FC Porto, Casillas foi uma vez campeão português e venceu igualmente uma Supertaça Cândido Oliveira.