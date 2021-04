Liga repudia agressão a repórter de imagem da TVI em Moreira de Cónegos

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) repudiou esta terça-feira a agressão sofrida por um jornalista da TVI no final do encontro entre o Moreirense e o FC Porto, da 29.ª jornada da Liga NOS.

"A Liga Portugal apresenta uma palavra de solidariedade ao repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira, que estava em trabalho no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, repudiando esta e qualquer agressão verbal ou física contra elementos da comunicação social, que ocorram nos estádios ou nas imediações dos mesmos", lê-se num comunicado da instituição.

Para a LPFP, "o futebol deve ser um local de festa, mesmo numa altura crucial da época e em que as emoções estão mais fortes do que nunca".

"Apelamos a todos que mantenham a serenidade nas jornadas que faltam para terminar os nossos campeonatos. É o futebol quem pode perder com atos irrefletidos", refere o organismo.

Após o encontro da 29.ª jornada da I Liga, que terminou empatado 1-1, um jornalista da TVI foi agredido nas imediações do estádio do Moreirense, de acordo com imagens transmitidas pelo próprio canal de televisão.