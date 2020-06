Lista D destacou "vitória incontestável" de Pinto da Costa

A lista D, que concorreu apenas ao Conselho Superior do FC Porto, emitiu um comunicado onde fez um balanço muito positivo das eleições que decorreram no fim-de-semana. O grupo de sócios cujo lema é 'Por um Porto Insubmisso, Eclético e Triunfante' deu os parabéns a Pinto da Costa, elogiou os sócios, cumprimentou os outros candidatos e congratulou-se com a eleição de três elementos para o Conselho Superior, no caso Miguel Brás da Cunha, Avelino Oliveira e Luís Folhadela. Pode ler o comunicado na íntegra:





COMUNICADO1. Gostávamos, em primeiro lugar, de agradecer aos 8.480 associados que acorreram às eleições do FC Porto, e fizeram deste acto eleitoral um exemplo de democracia e participação cívica que atesta a grandeza e o carácter insigne do FC Porto.2. Não podemos deixar de prestar a nossa homenagem ao enorme senhor que é o Juiz Conselheiro Matos Fernandes, o qual soube conduzir todo o processo eleitoral de uma forma absolutamente exemplar, e em circunstâncias particularmente difíceis. O seu exercício como Presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, no mandato agora prestes a findar, só pode ser motivo de orgulho para o universo dos associados do FC Porto, e coloca uma fasquia muito elevada àqueles que o sucederem no desempenho deste cargo.3. Da mesma forma, enviamos o nosso profundo agradecimento aos serviços (jurídicos, segurança, etc) do clube e aos delegados envolvidos em todo o acto eleitoral, cujo trabalho, embora pouco visível, foi igualmente fundamental neste processo que só pode honrar os associados do Futebol Clube do Porto.4. Felicitamos a Lista A pela vitória incontestável neste acto eleitoral, e em especial o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, pela sua reeleição. Como tivemos já oportunidade de lhe transmitir, a sua direcção poderá contar com o apoio dos elementos eleitos da Lista D para o Conselho Superior, na defesa dos interesses do FC Porto.5. Endossamos igualmente as nossas felicitações ao Dr. Rui Moreira, cabeça de lista da candidatura vencedora das eleições ao Conselho Superior.6. Felicitamos ainda os candidatos das listas B e C, pela coragem de se terem apresentado nestas eleições com propostas alternativas de liderança do clube. Desonra não é perder, desonra é não lutar.7. Por último, um profundo agradecimento aos 1.302 associados que votaram em nós, e permitiram a eleição do Miguel Brás da Cunha, Avelino Oliveira e Luís Folhadela Rebelo ao Conselho Superior. É com uma profunda honra, e uma enorme responsabilidade, que iremos dar voz a estes sócios no Conselho Superior, e pugnar por um Porto Insubmisso, Eclético e Triunfante.8. Manteremos a nossa página oficial de candidatura no Facebook 'aberta', de forma a facilitar o contacto de todos as associados e adeptos connosco, e assim contribuir para o Conselho Superior possa estar mais perto do que são as preocupações e o sentimento dos Portistas.VIVA O FUTEBOL CLUBE DO PORTO !!!Lista D - Por um Porto Insubmisso, Eclético e Triunfante.