Lista D fala em "fim-de-semana fantástico" e regozija-se por ter colocado o Conselho Superior no mapa

A Lista D, encabeçada por Miguel Brás da Cunha, concorre apenas para o Conselho Superior, um órgão que, durante esta campanha, foi mais falado do que nunca. Por isso, Avelino Oliveira, um dos principais rostos da lista, não escondeu o orgulho pelo trabalho realizado ao longo das últimas semanas.





"Pusemos o Conselho Superior no mapa, fizemos com que fosse discutido, dentro e fora do clube. Que depois destas eleições as pessoas passem a olhar para o Conselho Superior de outra maneira e que o FC Porto também o faça. que este órgão tenha um papel mais ativo no futuro do clube", considerou Avelino Oliveira, que não escondeu a felicidade pela forma como decorreram estes dois dias de eleições."Fomos surpreendidos por esta enorme afluência. Foi bom sentir o aroma de vir ao estádio, ao pavilhão. Mobilizou muito os adeptos. Foi um fim-de-semana fantástico para o FC Porto. Os sócios disseram presente. Estamos muito satisfeitos pela campanha que fizemos, passámos a nossa mensagem e tudo decorreu sempre de forma correta e cordia. Foi um grande exemplo de civismo e de energia por parte do FC Porto", frisou o membro da Lista D.