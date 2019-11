Lista de convocados do FC Porto para o jogo com Young Boys com várias novidades

O FC Porto joga esta quinta-feira a continuidade na Liga Europa, visitando o reduto do Young Boys. Na comitiva que seguiu esta quarta-feira para a Suíça, os dragões apresentaram várias novidades, entre as quais Pepe, que era dúvida por lesão, e Saravia e Uribe, dois dos quatro castigados pelo episódio da festa de aniversário de Cindy Alvarez Garcia, mulher do colombiano.De fora ficaram Nakajima, com vómitos e indisposição, e Zé Luís e Romário Baró, ainda a recuperarem das respetivas lesões.Marchesín, Diogo Costa e MbayeSaravia, Manafá, Mbemba, Pepe, Diogo Leite, Marcano e Alex Telles: Danilo, Loum, Uribe, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Luís Diaz, Corona e OtávioMarega, Soares Aboubakar e Fábio Silva