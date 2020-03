Lista de Pinto da Costa entregue esta terça-feira

A lista de Pinto da Costa às eleições do FC Porto vai ser entregue esta terça-feira, anunciou a comissão de apoio à recandidatura do atual presidente num comunicado enviado às redações. Além da lista para a Direção, serão também entregues as listas para a Assembleia Geral, para o Conselho Fiscal Disciplinar e ainda uma lista para o Conselho Superior. O ato está agendado para as 12 horas, no auditório dr. Sardoeira Pinto.





Ficará então oficializada a intenção de Pinto da Costa em avançar para um novo mandato, apresentando-se a votos no ato eleitoral inicialmente agendado para dia 18 de abril. Esta data, contudo, será adiada conforme adiantado por Record , em virtude do surto do coronavírus.