Lista encabeçada por Miguel Brás da Cunha entrega candidatura ao Conselho Superior dia 18

A lista candidata ao Conselho Superior do FC Porto encabeçada por Miguel Brás da Cunha irá entregar a candidatura ao órgão consultivo no dia 18 que se avizinha, caso estejam reunidas as condições para o efeito e as eleições se mantenham de pé e para a mesma data.





O anúncio foi feito pelo próprio movimento - "Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante" - nas redes sociais minutos depois de tornado público o nome de Rui Moreira como cabeça de lista para a presumível candidatura de Pinto da Costa , num publicação na qual foi ainda frisado que a lista já conseguiu "muito mais do que as assinaturas necessárias para formalizar a candidatura".No entanto, esta entrega estará "dependente da evolução da situação e da decisão, inatacável, que venha a ser adotada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do nosso Clube".A manter-se tudo intacto, o ato será consumado no dia 18, dia limite, numa cerimónia que, garante a lista, será reduzida a um número mínimo de pessoas, de modo a cumprir com as medidas de prevenção vigentes face ao surto de coronavírus.Neste âmbito, a candidatura aproveitou, também, para informar que cancelará todos os eventos fora das redes sociais.