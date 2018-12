Liverpool faz mira a Éder Militão

A loucura por Éder Militão não parece ter fim. Segundo a imprensa inglesa, agora é o Liverpool que está disposto a entrar em força na corrida pelo brasileiro. Jürgen Klopp está encantado com as qualidades do central do FC Porto, tendo definido como prioridade para os reds ultrapassar a concorrência do Man. United, que tem sido dado como estando em posição de privilégio no ataque a um jogador que tem causado impacto.

A entrada em cena do Liverpool torna-se perigosa para os interesses dos dragões, dado que o emblema de Anfield não costuma fazer poupanças no que toca ao reforço do eixo defensivo. Veja-se a contratação do holandês Van Dijk por... 85 milhões de euros. Com o seu vínculo atual ao FC Porto, a saída unilateral de Militão custa 50 milhões de euros. Não existe perspetiva de que alguém possa fazer pressão já em janeiro, mas certo é que Klopp está preocupado pelo facto de ter dois centrais, Joe Gomez e Joel Matip, lesionados. Estando reduzido a Van Dijk e Lovren, as opções não abundam e as aspirações são muito elevadas.

Éder Militão, de apenas 20 anos mas com uma maturidade invulgar, assinou pelo FC Porto até 2023. Os azuis e brancos perceberam que acertaram num verdadeiro diamante e colocaram sobre a mesa a possibilidade de renovação, com consequente aumento da cláusula de rescisão. Todavia, ainda não existem avanços nesse capítulo, dado que apesar da vontade do clube terá de haver disponibilidade do jogador para um acordo.