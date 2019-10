O ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui exige 792 mil euros ao FC Porto. Em causa está o seu despedimento sem justa causa em janeiro de 2016 após um empate (1-1) frente ao Rio Ave. A ação judicial contra a FC Porto SAD, que já foi notificada, deu entrada este mês no Juízo de Trabalho do Porto, avança o 'Correio da Manhã'.