Loum com lesão muscular

Se Sérgio Conceição já estava preocupado com a necessidade de garantir dois reforços para o meio-campo, mais apreensivo terá ficado depois de se ter deparado com a lesão de Mamadou Loum ainda no decorrer da primeira parte. O internacional senegalês queixou-se da coxa direita e a primeira avaliação apontou para uma lesão muscular. O jogador é reavaliado hoje, quando a equipa voltar aos treinos na parte da manhã, sendo quase certo que arrisca uma paragem.

André Pereira, que tem feito treino condicionado, nem sequer foi para o banco.