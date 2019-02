Loum e a mudança para o Dragão: «É um sonho de criança tornado realidade»

Depois de ser oficializado como reforço do FC Porto no final da noite de quinta-feira, a escassas horas do fecho da janela de transferência, Loum recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais para comentar a mudança para o Dragão.Numa extensa publicação no seu Instagram, o médio senegalês, de 22 anos, confessou sentir-se muito honrado por chegar a um clube "com tanta história e tantos títulos" e assumiu que este é "um sonho de criança tornado realidade"."Estou contente por anunciar a minha transferência para o FC Porto. Eu agradeço a este grande clube por ter confiando em mim. Jogar no FC Porto é para mim uma grande honra. Sempre sonhei evoluir num clube com tantas histórias e títulos. É um sonho de criança que se torna realidade", escreveu, deixando, de seguida, palavras de amor ao Moreirense, clube no qual diz ter vivido "momentos bonitos"."Agradeço ao treinador, aos meus colegas de equipa, ao pessoal técnico, à estrutura e aos adeptos. Vocês ficarão para sempre no meu coração. Viv imomento magníficos com este clube. Agora é tempo de abrir um novo capítulo na minha carreira", concluiu.