Loum e o prémio de MVP: «É fruto do trabalho de toda a equipa»

Mamadou Loum, jogador do FC Porto, recebeu o prémio MVP no triunfo (2-0) na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, num jogo em que o médio portista tornou-se, aos 18 minutos da partida, o primeiro senegalês a marcar pelos azuis e brancos.





No final do encontro, Loum confessou estar "muito contente" pelo golo e pelo triunfo assegurado, afirmando que o prémio acaba por ser "fruto do trabalho de toda a equipa". "Muito contente e feliz pelo prémio. É fruto do trabalho de toda a equipa, mostramos que somos muito fortes, uma família. Quem entra é sempre para ajudar", afirmou o médio senegalês, em declarações à Sport TV.