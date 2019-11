Loum estreia-se a titular pelo Senegal e é elogiado

Loum também entrou ontem em campo ao serviço da sua seleção, no caso o Senegal. E o médio, de 22 anos, teve razões para sorrir depois de ter cumprido a sua 2ª internacionalização, estreando-se na condição de titular.

Loum jogou de início diante da Suazilândia, numa partida que o Senegal venceu por 4-1 e que dizia respeito ao Grupo I da fase de grupos de apuramento para a CAN’2021 – chegou a estar interrompida devido a uma chuva repentina. O médio saiu aos 59 minutos, quando a sua equipa ainda só vencia pela margem mínima, mas a verdade é que a exibição de Loum foi bastante elogiada tanto pela comunicação social local como pelos adeptos que comentaram a partida nas redes sociais. "Muito feliz por defender as cores do meu país", escreveu o portista no seu Instagram após o final do encontro. O senegalês irá agora regressar à Invicta, possivelmente a tempo do treino de amanhã e focado em convencer Sérgio Conceição a reiterar a confiança que lhe endereçou no dérbi com o Boavista, no qual foi titular.

Ainda sobre os internacionais do FC Porto, uma nota final para Nakajima, que viu ontem um vídeo seu, no qual surge a fazer um ‘malabarismo’ com uma garrafa de água, tornar-se viral nas redes sociais...