Loum fala sobre o primeiro treino e sobre a ambição de Sérgio Conceição

Loum foi a grande novidade no treino do FC Porto desta sexta-feira, horas depois de ser oficializado como reforços do dragões. No final da sessão de trabalhos, o médio falou pela primeira vez aos meios oficiais do clube sobre a mudança e assumiu ser um grande orgulho seguir a carreira de azul e branco."Estou muito contente, muito feliz por estar aqui. O primeiro treino foi muito bom e encontrei um grupo que me recebeu muito bem e que me ajudou muito neste primeiro treino. O FC Porto é um clube muito grande, as instalações são maravilhosas, quero continuar a evoluir aqui", começou por dizer o senegalês, que treinou pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição, a quem deixou elogios."O mister é um treinador muito ambicioso, quer ganhar sempre, e eu também sou assim, sou muito ambicioso. Quero ganhar, ganhar sempre. Isso é o mais importante para mim", apontou.Questionado sobre as suas características enquanto jogador, Loum traçou o seu perfil presente e confessou o que pretende ser no futuro. "Sou um médio defensivo de base, mas quero evoluir e ser um box-to-box. Temos de nos adaptar a tudo o que o treinador quiser. Estou aqui para ajudar a equipa, para ajudar o FC Porto. Este é o momento certo e o clube certo para eu continuar a crescer", concluiu.