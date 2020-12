Loum já está às ordens e pode viajar para Atenas

A presença de Loum foi a principal novidade do regresso do FC Porto aos treinos, depois de uma folga concedida por Sérgio Conceição na sequência do triunfo frente ao Tondela. O médio foi reintegrado no grupo após ter estado afastado desde a véspera do jogo com o Santa Clara, por ter acusado positivo num teste de rastreio à Covid-19 realizado 48 horas antes do embate com os açorianos. Como esteve sempre assintomático, o isolamento do médio foi de apenas dez dias, recebendo agora luz verde para voltar ao trabalho sem limitações.

Se Sérgio Conceição assim o entender, Loum poderá integrar a comitiva que viaja hoje para Atenas. No entanto, o facto de ter estado afastado do grupo durante dez dias, sem o volume de trabalho que o treinador tanto preza (apesar dos treinos individuais feitos em casa), deverá retirar ao senegalês a possibilidade de voltar à competição no duelo de amanhã.

De resto, o regresso dos dragões ao trabalho contou também com a evolução de Pepe e Marcano para treino condicionado. Corona, que esteve limitado nos dias que antecederam o encontro com o Tondela, recuperou a tempo do jogo e não apresentou queixas ontem.

Hoje há nova sessão às 10 horas no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição e de um jogador (11h45). Quando forem 14h45, a comitiva embarca rumo à capital grega.