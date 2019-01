Loum é reforço do FC Porto até final da época com opção de compra

Loum é reforço do FC Porto até final da época, por empréstimo do Sp. Braga, ficando os dragões com uma opção de compra do passe que poderão exercer caso entendam manter o senegalês ao seu serviço a partir do verão. As aproximações dos últimos dias conheceram grandes avanços esta manhã, com Pinto da Costa a intervir junto de António Salvador para encerrar o dossiê com uma solução que agrada a todas as partes.Antes de ser cedido ao Moreirense, Loum, de 22 anos, prorrogou o vínculo com o Sp. Braga até 2021, tendo uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. António Salvador pretende receber uma compensação de vulto para aceder à transferência definitiva para o FC Porto, até porque recebeu várias abordagens de clubes estrangeiros dispostos a apresentar propostas concretas. Todavia, por agora, coloca Loum na monta do Dragão, o que pode valorizar o jogador face à confiança que Sérgio Conceição tem nas suas capacidades.Loum foi considerado por Ivo Vieira, seu atual treinador, "um diamante para lapidar". Certo é que a sua contratação por parte do Sp. Braga, em 2015, foi consumada com o aval de Sérgio Conceição, que na altura estava na Pedreira e ficou impressionado com o potencial do senegalês. O técnico portista, recorde-se, tendo ficado sem Sérgio Oliveira e Bazoer, precisava impreterivelmente de receber um médio neste fecho de mercado, tendo admitido que falou de possíveis movimentações de última hora com Pinto da Costa no final do triunfo sobre o Belenenses.Um dos pontos a definir nas próximas horas para que este dossiê às três tabelas seja definitivamente encerrado prende-se com o facto de o Moreirense pretender receber um jogador do Sp. Braga como compensação pela obrigação de libertar Loum, sendo um ponto que ainda não se encontra resolvido mas que será devidamente solucionado até ao encerramento das inscrições.