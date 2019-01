FC Porto confirma chegada de Loum

O FC Porto oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Loum, confirmando a notícia adiantada por Record, que deu conta em tempo oportuno de que o médio era negócio fechado.



O senegalês, que passou a primeira metade do campeonato ao serviço do Moreirense, por empréstimo dos arsenalistas, chega ao Dragão num acordo de sub-cedência celebrado com os bracarenses e com os cónegos, válido até ao final da presente época, sendo que o FC Porto irá desembolsar 7,5 milhões de euros por 75% do passe no verão.



Os restantes 25% ficam reservados para o Sp. Braga, que garantiu essa fatia do bolo numa futura venda, conforme noticiou o nosso jornal.



Loum estará à disposição de Sérgio Conceição já a partir desta sexta-feira e irá envergar a camisola número 15.