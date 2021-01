Loum pede desculpas: «Isto nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho»

Mamadou Loum pediu desculpas aos adeptos do FC Porto pelo desentendimento com Pepe segundos após o Farense-FC Porto (0-1). O senegalês falou num "infeliz incidente" e garantiu que Pepe é como um "irmão mais velho".





Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do @FCPorto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. @officialpepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele. pic.twitter.com/EhBBIdgaiD — Mamadou Loum Ndiaye (@loum_ndiaye) January 25, 2021

"Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do FC Porto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele. Às vezes o desejo de ganhar um jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam de um lado ou do outro. Sempre fui um modelo de disciplina e devoção no clube e pretendo mantê-lo assim", disse o médio no Twitter.