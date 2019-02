Loum pode ir a jogo

Do ponto de vista formal, Loum está sub-cedido pelo Moreirense ao FC Porto, mas poderá, assim que Sérgio Conceição o entenda, defrontar os cónegos na próxima jornada da Liga NOS. É que o regulamento de competições, numa medida que pretende acautelar eventuais ‘fintas’ ao atual regime de empréstimos, proíbe-o, isso sim, de vir a enfrentar o Sp. Braga na 27ª ronda da competição.

Após as últimas alterações regulamentares, qualquer jogador emprestado entre clubes do principal escalão nacional está impedido de defrontar o seu ‘emblema mãe’. Porém, a situação de Loum, por se tratar de uma sub-cedência do Moreirense ao FC Porto após um primeiro empréstimo do Sp. Braga aos cónegos, levantava um ponto de interrogação sobre se essa proibição seria relativa ao Moreirense, ao Sp. Braga ou até a ambos. Ora, o ponto 8 do artigo 78º não deixa dúvidas quanto à situação. "Durante o período da cessão, é proibida a utilização dos jogadores cedidos nos jogos disputados entre os clubes cedentes e cessionários, considerando-se apenas o clube cedente originário no caso de sub-cedência", pode ler-se no regulamento.

Desta forma, e tal como aconteceu já nesta última jornada, em Guimarães, Loum poderá ser chamado a jogo por Sérgio Conceição, ficando de fora por imperativo regulamentar da visita do FC Porto ao Municipal de Braga para a 27ª ronda do campeonato. Note-se que este enquadramento regulamentar só abrange as competições organizadas pela Liga Portugal, pelo que Loum poderá enfrentar os arsenalistas nas meias-finais da Taça de Portugal.