Loum puxou adepto e Felipe pediu respeito: tudo sobre a noite que aqueceu o Dragão

Jorge Amaral: «Foi Loum que criou a confusão com a claque do FC Porto» Jorge Amaral: «Foi Loum que criou a confusão com a claque do FC Porto»

A carregar o vídeo ...

No bate-boca com os adeptos localizados no topo norte do Dragão, Felipe, Brahimi, Danilo Pereira e Marega estiveram entre os elementos mais reativos à postura que viam nas bancadas. Porém, o protagonista do momento mais tenso acabou por ser Loum...O senegalês – o indivíduo vestido de branco que está na parte inferior da imagem ao lado – aproximou-se e puxou um adepto – no caso o que veste uma camisola preta. Este acabou por ser agarrado por outros adeptos para que não caísse ao relvado e o médio recuou alguns metros, ficando a assistir à distância.Os motivos concretos da reação de Loum não são conhecidos, mas, através de um vídeo disponível na Internet, foi possível perceber que, por exemplo, Felipe pedia respeito pelo grupo, circulando ontem a informação de que este terá sido alvo de insultos racistas por parte do adepto agarrado. O clima ‘quente’ era visível, sendo que Danilo Pereira ficou agastado com a situação, assim como Brahimi e Marega, que também falaram com os adeptos. O argelino, por exemplo, depois de se afastar daquela zona, voltou para colocar um ponto final na discussão.