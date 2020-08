Loum: «Vamos continuar a trabalhar forte para ganhar jogos e títulos»

É com grande ambição e vontade que Loum encara a nova temporada. O médio do FC Porto espera conquistar mais títulos esta época e garantiu que o plantel está a trabalhar no duro para atingir esse feito.





"Vamos continuar a trabalhar forte para ganhar jogos e títulos", revelou, em declarações ao Porto Canal, na cerimónia da apresentação dos novos equipamentos, aos quais deixou elogios."Esta é uma camisola bonita, confortável e dá motivação para ganhar muitos jogos", revelou.