Lucas Gomes para lapidar

Lucas Gomes vai reforçar a formação do FC Porto na nova temporada, provavelmente a equipa de sub-17. Trata-se de um jovem avançado, de apenas 16 anos, mas que já é internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional, apesar de ter nascido na Suécia, e que chega proveniente do Malmö.

O atacante já se mostra radiante. "Estou muito feliz por ter assinado contrato profissional com o FC Porto. Quem me conhece sabe que gosto de me colocar em situações desconfortáveis para depois as tornar confortáveis, por isso agora é hora de dar um novo passo na minha carreira", frisou numa publicação nas redes sociais.

Janko roda no Young Boys

O lateral Saidy Janko volta a não fazer parte dos planos do FC Porto para esta temporada. O Young Boys, campeão suíço, anunciou a transferência do defesa a título de empréstimo.