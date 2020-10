Lucas Veríssimo vai ser reforço do FC Porto

Lucas Veríssimo, que esteve perto de reforçar o Benfica, vai jogar no FC Porto. O jogador brasileiro viaja nas próximas horas para Portugal, de acordo com o Canal 11.





Veríssimo, de 25 anos, foi indicado por Jorge Jesus quando este voltou ao Benfica e a SAD tentou desde logo um entendimento com o Peixe. Não conseguiu, mas o futebolista ficou debaixo do radar e, perante as recentes exigências do treinador, as águias voltaram à carga, depois de descartarem Rúben Semedo.Como Record adiantou segunda-feira, a SAD retomou contactos e a contratação do central chegou a estar bem encaminhada, com o Benfica a pagar 6 milhões de euros. Mas as exigências do Santos impediram o acordo. Agora Lucas Veríssimo assinar pelo FC Porto.