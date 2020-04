Lucho González: «Sonho treinar o FC Porto»

Lucho González é um dos nomes incontornáveis do passado recente do FC Porto. O médio argentino conquistou vários título ao serviço dos dragões, mas a verdade é que não quer que a sua história ligada aos azuis e brancos fique por aqui.





Pelo contrário. 'El Comandante' espera poder regressar à Invicta, mas agora na qualidade de treinador, para cumprir o sonho de comandar a formação portista."Primeiro tenho que me licenciar como treinador. Vou tentar ser treinador, mas depois obviamente que sim. Por tudo o que FC Porto representa para mim e na minha vida, um dos meus sonhos, caso seja treinador, seria treinar o FC Porto", garantiu, em declarações à FC Porto TV, quando questionado por um adepto.Se conseguir, de facto, conseguir o canudo para treinar, Lucho González não esconde que tem um modelo para quem olhar: Jesualdo Ferreira, que o conduziu à glória de dragão ao peito, apesar de ser "chato"."Agora mais adultos entendemos o que ele queria explicar. Hoje vê-se isso com uma diferença grande no futebol. O quão importante é receber a bola orientada, o quão importante é para um defesa virar no momento certo. Ele nesse sentido era chato. Acabávamos sempre a discutir quando mandava fazer um trabalho individual. Mas agora agradecemos tudo isso", apontou.