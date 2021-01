Lucho González terá proposta para integrar a estrutura do FC Porto

Lucho González terá uma oferta do FC Porto para integrar a estrutura quando terminar a carreira. Segundo Guilherme Moreira, do Globo Esporte, o argentino terá ainda proposta do Atlético Paranaense , mas ainda não sabe se pendura já as botas.





Lucho, que está a tirar o curso de treinador, está ligado ao clube de Curitiba até fevereiro.