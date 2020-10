Luis Díaz a contas com uma mialgia e Otávio mais perto do regresso

O FC Porto realizou, esta sexta-feira, o último treino de preparação para o jogo com o Gil Vicente, agendado para este sábado. Na derradeira sessão de trabalhos antes da receção aos galos, Sérgio Conceição não contou na totalidade com quatro jogadores.





Foram eles Mbaye, em tratamento, Marcano, que fez treino condicionado e ginásio, Luis Díaz, que, a contas com uma mialgia de esforço na coxa esquerdo, fez tratamento e treino integrado condicionado, e Otávio, que fez também treino integrado condicionado.No caso do criativo brasileiro, as notícias são positivas para o técnico, uma vez que o camisola 25 registou uma evolução em relação ao treino de quinta-feira. No treino da véspera, Otávio tinha feito apenas treino condicionado.