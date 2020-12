Luis Díaz: «Agora estou a definir melhor»

Luis Díaz está a ter uma primeira metade de época fulgurante, com um rendimento mais consistente do que aquele que apresentou na sua temporada de estreia no FC Porto. Com cinco golos em 15 jogos, o extremo ameaça superar os números da campanha transata (14 tentos em 50 encontros) e isso fica a dever-se a uma evolução no momento da finalização. “Estou a melhorar na tomada de decisões, agora estou a definir melhor. Desde pequeno que gosto muito de marcar golos, mas se vir um companheiro mais bem posicionado, prefiro assisti-lo. Às vezes, o companheiro diz-me ‘porque não rematas?’, mas eu prefiro fazer o passe, porque está mais bem posicionado para marcar golo”, revelou o colombiano, em entrevista ao jornal ‘Marca’.

Díaz assume que está a ter “um bom começo de época, graças a Deus e à equipa, pelo trabalho que está a realizar”. “Estou contente, a trabalhar e a aprender cada vez mais, crescendo para poder ajudar a equipa da melhor forma.” E nesse processo de evolução tem sido fundamental Sérgio Conceição. O técnico conhece todo o seu potencial e encoraja-o a arriscar. Uma confiança que o extremo tem feito por retribuir dentro do campo. “Diz-me para aproveitar o que sei fazer, que vá para cima dos adversários, que é uma das minhas virtudes. Creio que ele está muito contente com meu rendimento e eu estou muito agradecido pela sua confiança”, vincou o extremo, de 23 anos, apontando aquele que é o seu modelo de jogador em campo: “Sempre gostei do Neymar. É uma referência e joga num estilo que eu gosto, o um contra um, a encarar o adversário, é um jogador que me encanta.”

Superação

Conhecedor da história de sucesso dos colombianos no FC Porto, Luis Díaz não esconde que o seu desejo é deixar uma marca no clube superior a figuras marcantes como James Rodríguez e Radamel Falcão. Uma prova da sua grande ambição. “Eles representam muito aqui. São figuras que nunca sairão do coração dos adeptos do FC Porto. Motivam-me porque tenho de dar mais do que eles deram”, referiu o extremo, colocando a fasquia elevada.



"Muito contente neste clube"



As exibições de Luis Díaz, especialmente na Champions, atraíram ainda mais a atenção dos ‘tubarões’ europeus, mas o colombiano procura manter-se concentrado no FC Porto. O futuro está nas mãos de Deus. "Neste momento estou muito concentrado e muito contente por fazer parte deste clube. Não penso nas coisas que se dizem. Primeiro darei o máximo aqui para que depois possa surgir algo... seja o que Deus quiser", revelou o extremo, que marcou um golo de belo efeito ao Manchester City.